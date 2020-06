No dia em que o Governo autorizou a reabertura oficial de teatros, salas de espetáculos e cinemas, houve espaços que esgotaram a sua lotação.Foi o caso do Campo Pequeno, em Lisboa, onde cerca de 2 mil pessoas (tem capacidade para 9 mil) se juntaram na segunda-feira - ainda que com o respetivo distanciamento e o uso de máscara - para assistir a ‘Deixem o Pimba em Paz’, com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo.Na plateia estava o primeiro-ministro António Costa, que disse que aquela noite foi "uma forma de provar que é possível reativar a atividade", e a ministra da Cultura, Graça Fonseca. Esta terça-feira foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa assistir ao espetáculo, que voltou a esgotar.Também o Cinema Ideal reabrir as portas na segunda-feira, contando com cerca de duas dezenas de pessoas na sala para assistir ao filme francês ‘Retrato da Rapariga em Chamas’, de Céline Sciamma.Para o diretor da sala lisboeta, Pedro Borges, ter "21 espectadores na primeira sessão, às 14h00, num dia de semana, é muito bom".Já na Casa da Música, no Porto, foram mais de 170 os que quiseram estar presentes para assistir ao concerto da Orquestra Barroca, na Sala Suggia (com capacidade para 1200).No mesmo dia, um grupo de profissionais da Cultura e das Artes organizou em Lisboa e no Porto uma marcha silenciosa de protesto contra a falta de apoio estatal.