Salles pronto para refletir o novo Brasil

Criador do filme ‘Central do Brasil’ está expectante com a presidência de Jair Bolsonaro.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Teve com ‘Central do Brasil’ um dos seus maiores sucessos cinematográficos e o público nacional teve oportunidade de rever o filme em cópia restaurada no LEFFEST’18.



A obra de Walter Salles adquiriu nova importância entre os brasileiros, agora que as últimas presidenciais entregaram a liderança do país a Jair Bolsonaro.



"Quer ‘Terra Estrangeira’ (1995), quer ‘Central do Brasil’ (1998) foram pensados e realizados num momento muito difícil na vida do Brasil", explica Walter Salles ao CM. "Tínhamos saído de 30 anos de ditadura militar, e sofremos de seguida o desgoverno do ex-presidente Collor de Mello."



É, por isso, com algum receio que o realizador carioca espera pelo mandato do novo presidente Bolsonaro. Recorde-se que este militar na reserva marcou a sua campanha eleitoral com polémicas afirmações xenófobas e autoritárias, lançando profundas divisões na sociedade brasileira.



"Não sou o único a pensar dessa maneira", acrescenta o cineasta, reforçando que, durante o ‘reinado’ de Collor de Mello, "foi quase inexistente" o cinema feito em terras de Vera Cruz. Desta vez, é previsível que a cinematografia canarinha não fique estática perante uma democracia mais musculada.



"Sou mais um entre vários realizadores que querem narrar histórias ligadas ao passado recente e ao presente do Brasil", afirma Salles.



"Temos de torcer para que as instituições brasileiras sejam fortes; essa é a nossa grande esperança."