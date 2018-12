Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvador Martinha de ‘Cabeça Ausente’

Digressão do comediante tem quase 50 datas e várias já estão esgotadas há muito.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

"'Cabeça Ausente' reflete o lado distraído que sempre tive desde criança." Irónico quanto baste, Salvador Martinha fala ao CM sobre o seu mais recente espetáculo de stand-up comedy. Esta quarta-feira, o comediante regressa ao Cineteatro Capitólio, em Lisboa, com uma sala esgotada há algumas semanas.



Não poderia, por isso, estar mais satisfeito com a adesão do público a uma digressão nacional iniciada no Porto em outubro. Das quase 50 datas agendadas, muitas estão lotadas.



"Queria cumprir um sonho de miúdo: esgotar o Coliseu dos Recreios e fazer rir as pessoas", destaca o humorista. O objetivo já tinha sido conquistado em 2017 com ‘Centro das Atenções’. "Depois disso, tudo parece uma repetição", brinca.



Mas não é isso que sucede com ‘Cabeça Ausente’, que funciona, mais uma vez, da partilha de piadas com os espectadores.



"Pergunto sempre às pessoas o que pensam das graças", explica. "Às tantas, elas próprias já estão a fazer parte do espetáculo."



Não será então surpresa se, de repente, alguém subir ao palco para contracenar com Salvador Martinha... No fim da tournée, que acaba a 7 de março no Capitólio, o comediante já sabe bem o que quer: "Sentir que conquistei o público!"



PORMENORES

Êxito no Porto

Salvador Martinha iniciou a digressão de ‘Cabeça Ausente’ em outubro, na Invicta. A adesão do público do Norte foi total, ao esgotar a Casa da Música em cinco noites consecutivas.



Digressão por todo o País

Humorista levará a sua stand-up comedy de norte a sul do País, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira.



Datas extra em Lisboa

Comediante regressa ao renovado Capitólio por mais quatro vezes (duas em janeiro e uma em fevereiro). A digressão termina na capital a 7 de março.