Santa Casa dá 200 mil para fado em Alfama

Festa do fado chegará no final de setembro com novo nome e novo patrocinador.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é o novo grande patrocinador do festival de fado que Luís Montez promove em Alfama todos os anos, avançou com 200 mil euros para a 6ª edição da festa, que se realiza a 28 e 29 de setembro e que se espalhará por 12 palcos diferentes.



Este ano, aos espaços habituais junta-se o recém-inaugurado terminal de cruzeiros de Santa Apolónia, com vista sobre Alfama.



Com mais de 40 concertos agendados, o cartaz inclui os nomes de Alexandra, António Pinto Basto e Maura, Dulce Pontes, Paulo de Carvalho e Raquel Tavares, entre outros, e vai lançar um novo valor do fado: Maria Emília. Mas Montez promete ir anunciando um nome novo – ou dois – por semana.



Este ano não haverá festa no Porto, mas o diretor da promotora Música no Coração não descarta a possibilidade de realizar edições futuras. "A opção de terminar com a edição do Porto foi do antigo patrocinador [a Caixa Geral de Depósitos], mas com a Santa Casa temos a ambição de voltar", disse.



Relativamente a Luanda, este ano a capital angolana também recebe a festa do fado (em outubro), "até porque o fado é universal", justifica o promotor.



Quanto à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tinha já apoiado as edições anteriores, o provedor Edmundo Martinho explica que decidiu fazê-lo de "forma mais intensa" por ser "uma das boas causas da Santa Casa".



Até 31 de agosto, o passe para o evento vale 25 euros e o bilhete diário custa 15.