A Geira Romana (via romana), em Terras de Bouro, Braga, e os Santeiros (artesãos) de São Mamede do Coronado, na Trofa, podem vir a ser Património da Humanidade muito em breve.





O processo de candidatura da Geira Romana, também chamada Via XVII, já foi apresentada pela Câmara de Terras de Bouro à Comissão Nacional da UNESCO, justificando a iniciativa por se tratar de “uma das estradas romanas mais bem conservadas e mais investigadas do noroeste da Península Ibérica”. A Via XVII do Itinerário de Antonino ligava Bracara Augusta (Braga) a Asturica Augusta, em Astorga, em Espanha, ao longo de 240 milhas romanas, ou seja, cerca de 318 quilómetros.