O Festival Eurovisão da Canção 2022 já está a render para os artistas que participaram no evento, incluindo para a portuguesa Maro, cujo tema ‘Saudade, Saudade’ estava esta terça-feira no 12.º lugar das 50 músicas mais descarregadas do serviço de streaming de conteúdos áudio Spotify.









Como seria de esperar, a canção ‘Stefania’, com que os ucranianos Kalush Orchestra venceram o festival, chegou ao terceiro lugar da lista, à frente dos moldavos Zdob si Zdub & Fratii Advahov, com ‘Trenuletul’ (4º lugar) e do grupo Citi Zeni, da Letónia, cujo tema ‘Eat Your Salad’ alcançou a 6ª posição.

O segundo classificado na Eurovisão, a canção ‘Space Man’ do britânico Sam Ryder, não conseguiu melhor do que o 31º lugar. No total, das 25 canções que concorreram, 23 estavam esta segunda-feira na lista das 50 mais descarregadas em todo o Mundo.





Entretanto, depois da Entidade Europeia de Radiodifusão (UER), que organiza o evento, ter detetado “irregularidades” na votação do júri de seis países na semifinal, as delegações da Roménia e do Montenegro pediram esclarecimentos. A chefe da delegação romena, Iuliana Marciuc, acusou a UER de ter ‘desviado’ os 12 pontos do júri romeno, destinados à Moldávia, para a Ucrânia. A UER defendeu-se, explicando que a votação do júri dos seis países – incluindo Azerbaijão, Geórgia, Montenegro, Polónia e San Marino – foram anulados e substituídos por outros, de acordo com um sistema de cálculo equitativo.