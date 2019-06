Scorpions prometem eletrizar Altice Arena em Lisboa

Com mais de 50 anos de carreira (sim, a banda alemã formou-se em Hanover em 1965, ‘só’ cinco anos depois dos Beatles), os Scorpions andam em festa desde 2017.Foi nesse ano que anunciaram ao Mundo a Crazy World Tour, digressão que arrancou a 6 de junho em Montbéliard, em França, mas que dois anos depois ainda os mantém ocupados.Esta noite, o show de rock chega à Altice Arena, em Lisboa, depois de duas passagens anteriores pelo nosso país: em julho de 2017 os Scorpions trouxeram o espetáculo a Vila Nova de Gaia; no ano passado apresentaram-no no Estádio Municipal de Oeiras. Mas não chegou para satisfazer os fãs da banda, pelo que este regresso é muito esperado (ontem, os bilhetes, que custavam entre 32 e 54 euros, já estavam praticamente esgotados).Se tudo correr como planeado, o concerto – que tem início marcado para as 21h00 – arranca com ‘Going out with a Bang’, uma canção de 2015, e termina 15 temas depois, com ‘Big City Nights’, um tema velhinho (de 1984). Para o encore estão reservados grandes clássicos: a inevitável balada ‘Still Loving You’ e um dos maiores hinos da banda, ‘Rock you like a Hurricane’.Este espetáculo, que tem arrancado boas críticas em todo o lado – e já passou por países tão remotos quanto o Uzbequistão – promete eletrizar o público, mesmo se os membros da banda já estão ‘entradotes’. O mais novo tem 52 anos, o mais velho é o vocalista, Klaus Meine, que soma 71.