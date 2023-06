Um velho professor reformado, zangado com o Mundo, retirou-se para uma ilha, onde vive isolado. Até ao dia em que o casamento da filha o obriga a retomar o contacto com os outros. “A festa é o pretexto para o eclodir de conflitos familiares e de discussões políticas”, diz Pedro Mexia da peça ‘Suécia’, que escreveu por desafio do Teatro Nacional de São João, e que está em cena no Porto até dia 25.









