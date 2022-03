A cumprir 25 anos de carreira, Gil do Carmo acaba de editar o disco mais disruptivo da sua carreira, em que mistura fado, rap e música eletrónica. Nele presta homenagem à avó Lucília e ao pai Carlos do Carmo. ‘Sê’ é um disco entre o passado e o presente multicultural que transformou Lisboa num bairro do Mundo.