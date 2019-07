Seis ilustres recebem alta distinção da Associação Portuguesa de Escritores

A Associação Portuguesa de Escritores (APE), liderada por José Manuel Mendes, vai atribuir, no próximo dia 10 de julho, títulos de sócios honorários a seis personalidades nacionais com intervenção em domínios diversos da cultura portuguesa.No grupo dos seis distinguidos estão o arquiteto Álvaro Siza Vieira, um dos nossos prémio Pritzker (1992), o jornalista, investigador, olisipógrafo e membro da Academia das Ciências António Valdemar, o fadista Carlos do Carmo, o ensaísta e filósofo radicado em França Eduardo Lourenço, o historiador José Augusto França e o ator Rui Mendes, que agora podemos ver na série da SIC, ‘Golpe de Sorte’."Estes nomes foram escolhidos entre várias personalidades que colaboram com a APE ao nível de certas atividades, como o ator Rui Mendes, mas também pelo valor das suas carreiras públicas e pelos serviços prestados à literatura e à cultura portuguesa", explica aoLuís Machado, secretário-geral da APE.Os homenageados receberão um cartão e um diploma de sócio honorário durante um almoço, que decorrerá a 10 de julho no restaurante As Velhas, junto à Av. da Liberdade, em Lisboa.A APE, criada em 1973, é a herdeira da Sociedade Portuguesa de Escritores (SPE), extinta pelo Estado Novo. Hoje agrega cerca de 1000 autores.O escritor Pedro Mexia venceu, por unanimidade, o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários 2019 da APE com o livro ‘Lá Fora’, da Tinta da China.Eram só 13, desde 1973: Mário Soares, Carmen Dolores, Júlio Pomar, Manuel de Oliveira, Urbano Tavares Rodrigues e Alexandre Babo, entre outros.