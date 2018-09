Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seixal em festa com três dias de Avante

Ana Bacalhau e Capitão Fausto estão entre as estreias deste ano.

Por Sónia Dias | 01:30

Arranca esta sexta-feira a 42ª edição do Avante, um dos mais antigos festivais portugueses, com um cartaz que combina política e lazer com artes plásticas, literatura, teatro, cinema e desporto. Até domingo, a Festa do Partido Comunista Português, que se assume como uma festa para todos, volta a invadir a Quinta da Atalaia, no Seixal, onde se esperam milhares de pessoas.



Numa edição que assinala o segundo centenário do nascimento do filósofo alemão Karl Marx, quase duas dezenas de palcos e espaços de animação vão receber mais de 40 espetáculos. Hoje, a música começa com os Tubarões, no Auditório 1.º de Maio às 23h30.



"É cada vez mais difícil fazer o programa [dos palcos 25 de Abril e 1º de Maio] pela grande quantidade e qualidade de projetos e propostas que nos fazem", disse Madalena Santos, membro da organização do Avante, lamentando o facto de muitos artistas ficarem de fora do cartaz todos os anos.



A prioridade continua a ser a aposta na "presença da música portuguesa" e na representação de "todas as tendências e géneros musicais". Contudo, há que destacar a presença de artistas internacionais como 47 Soul (Palestina), Sharrie Williams (EUA), Slim Paul (França), Triquel (Espanha), além dos Tubarões (Cabo Verde).



Ana Bacalhau, Bizzara Locomotiva, Capitão Fausto, Dapunsportif, Marta Pereira da Costa, Sangre Ibérico e Vítor Bacalhau estreiam-se este ano no Avante, juntando-se aos já repetentes Janita Salomé, Paulo Bragança, Sérgio Godinho, The Black Mamba, Xutos & Pontapés e Jorge Palma, que encerra o festival com um espetáculo com Tim e Camané.



Bilhetes custam entre 25 e 37,50 euros.