Sem ideias para as férias? Veja aqui as 10 melhores cidades do mundo em 2022

10 melhores cidades para férias em 2022

1. Edimburgo, Escócia

Não foi apenas a beleza de Edimburgo que apanhou o primeiro lugar para 2022, a cidade é também conhecida pelos seus festivais de arte e pela forte componente gastronómica. Além disso, os habitantes locais inquiridos elogiaram a capacidade de caminhar na cidade, bem como o bom acolhimento aos visitantes. "Tem sido surpreendente ver o quanto a cidade se tem desenvolvido", disse à CNN Travel a equipa que gere um bar de vinhos, apontado como um dos pontos altos da cidade. "É ótimo vê-la a obter o reconhecimento que merece", remataram.



A cidade teve uma classificação alta no inquérito em geral, ficando em primeiro lugar tanto no número de moradores que acharam a cidade bonita (95%) quanto aqueles que a consideraram amigável para caminhadas (93%).



2. Chicago, EUA

A cidade de Chicago é elogiado tanto pelas noites divertidas e apelativas como pela sua resiliência em fase pandémica. Na terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos, pode usufruir de atrações gratuitas e vistar os principais museus. A Plataforma de Observação 360 oferece vistas panorâmicas sobre a cidade, e do alto é possível visualizar o Lago Michigan e até mesmo quatro estados (Wisconsin, Michigan, Indiana e Illinois). 96% dos moradores locais avaliaram a cidade com pontuação alta pela sua comida e bebida com 95% e dizem o mesmo sobre o panorama artístico e cultural da cidade.



3. Medellín, Colômbia

O terceiro da lista é Medellín, na Colômbia, uma das cidades com vida noturna mais ativas do mundo. Se gostar de comida, é o local ideal. É a segunda maior cidade do país e o clima agradável é um dos pontos altos. A cidade é até conhecida como a cidade da "eterna primavera", com temperaturas sempre a rondar os 24ºC. Os museus e os parques são os mais apreciados na cidade.



Medellín foi eleita a melhor do mundo para comer e beber (com 97% dos medellinenses a responder que a comida e a bebida aqui são boas), e o mesmo vale para a vida noturna (90%) e o espírito comunitário (94%).



4. Glasgow, Escócia

A quarta posição da lista é uma forte exibição para a Escócia com destaque para as variadas opções gastronómicas de Glasgow e a atmosfera amigável da cidade. As iniciativas de sustentabilidade, segurança e transportes públicos também fazem parte da classificação. Na frente verde, a cidade é marcada pela recente iniciativa do clube de Glasgow SWG3 de gerar energia através do calor corporal dos dançarinos.



78% dos habitantes de Glasgow descreveram a cidade como amigável, superando o vencedor do ano passado, Manchester, para o primeiro lugar. A cidade também se classificou bem no geral, graças à sua vasta quantidade de espaços verdes e à variedade de coisas para fazer.

100% dos habitantes disseram que conseguem circular facilmente pela cidade em duas rodas – tornando-a o melhor lugar do mundo para ciclistas.

Amesterdão está cheio de ótimos lugares para ver arte e ouvir música jazz.

Amesterdão, o nº5 da lista, é reconhecida como a cidade mais amiga das bicicletas do mundo. Museus, canais e pontes inigualáveis, além da cultura liberal são as principais razões que levam muitos a visitar a cidade.

6. Praga, República Checa

Praga foi considerada a terceira cidade mais bonita do mundo. Para os visitantes há um grande número de galerias e museus, e refeições de qualidade. Os moradores locais enfatizam que é fácil circular em transportes públicos. Para um pouco de paz e tranquilidade, pode ir para a natureza sem precisar de sair da cidade ao visitar o Vale Divoká Šárka. A recém-concluída margem do rio Náplavka foi nomeada para um prémio de arquitetura e a arborizada ilha Strelecký Ostrov oferece vistas magníficas.

90% dos habitantes de Praga disseram que a cidade era bonita, e ainda mais – 96% – disseram que o sistema de transporte público da cidade era bom.



7. Marraquexe, Marrocos

A cidade é conhecida há muito tempo como uma fusão de culturas. Conhecer Marraquexe, também conhecida como Cidade Vermelha, e envolver-se numa experiência inigualável e inesquecível de pessoas, sons, cheiros, cores e sabores. O tempo em Marraquexe é, regra geral, quente. A cidade oferece várias Mesquitas que pode visitar.



No coração da cidade pode visitar-se a praça Jemaa el-Fna, é provavelmente a melhor forma de um turista se ir adaptando a esta cultura exótica tão distinta da de Portugal.



Marraquexe conta com uma classificação de 70% dos entrevistados a dizer que é fácil conhecer pessoas novas.



De bons passeios a pé com exposições de arte contemporânea de uma à outra, Berlim durante o verão tem uma temperatura média de 24ºC. Uma das grandes vantagens é ter preços acessíveis e ser considerada uma cidade "barata". Entre junho e agosto o passe que inclui comboio, elétricos e autocarros custa apenas nove euros por mês.



97% dos habitantes locais elogiaram o sistema de transportes públicos da cidade, que é um dos melhores do mundo.

8. Berlim, Alemanha

De bons passeios a pé com exposições de arte contemporânea de uma à outra, Berlim durante o verão tem uma temperatura média de 24ºC. Uma das grandes vantagens é ter preços acessíveis e ser considerada uma cidade "barata". Entre junho e agosto o passe que inclui comboio, elétricos e autocarros custa apenas nove euros por mês.

97% dos habitantes locais elogiaram o sistema de transportes públicos da cidade, que é um dos melhores do mundo.

O Portão de Brandeburgo, o Muro de Berlim e o Campo de Concentração Sachsenhause são alguns dos locais mais emblemáticos da cidade que representam a bonita história de Berlim.

9. Montreal, Canadá

A cidade recuperou pós-pandemia, com uma implementação de novos restaurantes e bares. A arquitetura imponente de Montreal, as vibrações amigáveis e a lendária hospitalidade são as caraterísticas mais fortes de Montreal.

A melhor época festiva é a de verão, uma vez que toda a cidade se junta para celebrar a arte e a cultura em cada esquina. Durante esta estação há concertos gratuitos e festivais à beira-mar.

Montreal mostrou resultados sólidos em todos os domínios: 93% dos habitantes locais classifica a comida e da bebida da cidade como um dos pontoa mais altos, enquanto que 82% elogiam a sua arte e museus. 80% dizem que é fácil dar um passeio na natureza.

10. Copenhaga, Dinamarca

A capital dinamarquesa é muito mais do que padarias e pessoas de bicicleta. Copenhaga é faciltamente visitável a pé, onde pode visitar vários mercados como Torvehallerne, Broens Gadekøkken, Banegaarden e Reffen no caminho.

Copenhaga continua a ser uma das grandes cidades verdes do mundo, ocupando o segundo lugar no ranking mundial da cidades sustentáveis. Na cidade pode visitar canais fluviais, saunas flutuantes, jacuzzis e até dar voltas de caiaque. Os passeios de bicicleta são sempre os mais requisitados.

Provar a boa cerveja nas festas noturnas da cidade após um dia longo de passeio é um plano muito apreciado pelos visitantes.

86% dos inquiridos denotou facilidade em andar a pé pela cidade e 97% em se deslocar de bicicleta.