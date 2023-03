Andava já José Cid à procura de um novo viola-baixo para o Quarteto 1111 (“o nosso estava de partida para o Exército”, explica) quando, em 1970, nas Festas do Lago, em Penafiel, se cruzou com os Pop Five, em que tocava Tozé Brito. “Eu disse logo: ‘Este miúdo safa-se, toca bem e desenrasca-se a cantar’. Fui falar com ele e perguntei-lhe se se queria juntar a nós, ao que o Tozé respondeu: ‘Eu quero mas tem que ir pedir autorização ao meu pai’”, recorda hoje, entre risos, José Cid.



Começava assim uma das mais longas e fiéis amizades do mundo da música e que agora se concretiza finalmente num disco a dois. ‘Tozé Cid’ reúne as canções que os dois fizerem ao longo de 50 anos, entre as quais ‘Todo o Mundo e Ninguém’, a primeira em parceria. Para ouvir estão também alguns dos temas censurados pelo antigo regime, como ‘Domingo em Bidonville’, ‘João Nada’ e ‘Pigmentação’, talvez o “primeiro tema do Mundo a falar da segregação racial”, diz José Cid, de 81 anos, que revela que andou a preparar este disco durante o último ano da pandemia. Mas mais do que as canções, este é um registo que firma a cumplicidade entre dois dos maiores nomes da música portuguesa. “Eu e o Tozé sempre tivemos uma amizade privilegiada.”