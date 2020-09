“Senhora ministra, acorde para a vida!”: Ruy de Carvalho lança apelo emocionado

"Senhora ministra, que tristeza, acorde para a vida, não esteja morta. Viva!”. O apelo emocionado foi lançado por um dos mais respeitados e consagrados atores portugueses, Ruy de Carvalho, esta terça-feira, junto ao Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, no âmbito do protesto ‘um drink de copo vazio’ motivado pela ausência de respostas do Governo ao setor da cultura. “Tudo o que nos rodeia é cultura, portanto temos de ter uma ministra à altura da cultura que nós merecemos, assim não!”, referiu ainda o artista, de 93 anos, lembrando que nos 78 anos de carreira como ator nunca teve um responsável pela pasta “tão mau”.









O protesto, organizado pela plataforma cívica Convergência pela Cultura, reuniu cerca de uma centena de profissionais do setor num “brinde à ignorância da ministra” Graça Fonseca. No âmbito da iniciativa, a plataforma apresentou um comunicado público, dirigido ao primeiro-ministro, considerando que António Costa “está muito mal informado em relação à Cultura” e indicando que o maior vazio corresponde à “falta de seriedade, de ética e de transparência” na adoção de medidas apresentadas pelo Governo.

Recorde-se que, há duas semanas, a plataforma Convergência pela Cultura apresentou 10 propostas “que, no conjunto, representam cerca de 30 medidas, com soluções” que acredita poderem “resolver os problemas imediatos dos trabalhadores” do setor “se implementadas”.