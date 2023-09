Um dia depois de ter completado 78 anos (31 de agosto), Sérgio Godinho canta esta sexta-feira no Palácio de Belém. O concerto acontece no âmbito da ‘Festa do Livro em Belém’ promovida pelo Museu da Presidência da República, onde o músico, nascido no Porto em 1945, se faz acompanhar da sua banda Os Assessores.









