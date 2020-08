Sérgio Godinho faz retrato do que a Covid-19 trouxe

Perto de celebrar 75 anos de vida, Sérgio Godinho acaba de revelar uma nova canção. Trata-se de ‘O Novo Normal’, tema no qual a pandemia que atravessamos e a nova vida que esta nos trouxe são o tema principal. O músico portuense escreveu-o nos últimos meses, tempo em que aproveitou para refletir sobre a realidade do confinamento. Depois, colaborou com Nuno Rafael e Samuel Úria na música.









“Foi bom criar de novo, embora desta vez por motivos cruéis. Mas cria-se ao olhar para dentro e ao olhar para fora, na paz e na guerra, no hoje e num qualquer amanhã”, afirma Godinho, para quem o ‘novo normal’ é “uma visão distorcida e perturbadora das nossas certezas”. O músico não tem dúvidas de que a Covid-19 mudou as nossas vidas para sempre. “Parecia uma ventania longínqua, mas agora sopra no meio de nós, confundindo-nos e pondo-nos em frente de uma nova realidade”. Já Samuel Úria mostra-se “encantado” por ter tido a oportunidade de trabalhar com Sérgio Godinho neste projeto, que também já tem vídeo disponível online (realizado por Joana Linda). “Se o novo normal for colaborar com o Sérgio e com o Rafa, serei anormalmente feliz”.

Sérgio Godinho regressa aos concertos já no dia 31 deste mês, para celebrar o seu 75º aniversário no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Volta ao palco desta mesma sala a 1, 15 e 21 de setembro. Pelo meio, a 3 de setembro, atua nas Noites F, no Largo da Sé, em Faro.