Sérgio Praia perfeito como António Variações no NOS Alive

A banda Variações já tinha dado à comunicação social, na segunda-feira, um cheirinho do que iriam ser o concertos do quinteto liderado pelo ator Sérgio Praia e Armando Teixeira, dos Balla, no primeiro dos três dias em que vão estar no palco Fado Café.

Transportada do filme homónimo, que estreia a 22 de agosto, para o Passeio Marítimo de Algés, um Sérgio Praia bem transfigurado em António Variações, cantou algumas das canções que o artista tinha guardado em cassete, ainda em bruto.

‘Perdi a Memória’, ‘Canção de Engate’, ‘O Corpo é que Paga’ ou ‘Estou Além', sem esquecer o efervescente ‘Toma o Comprimido’, levou para a rua a festa que estava a acontecer dentro da salinha.

Sérgio Praia parecia que já cantava há anos, tal a desenvoltura que mostrou em palco com os trejeitos de António Variações, mas numa interpretação em que é visível o seu cunho pessoal.

Se esta banda Variações assim o quiser, pode ter um futuro risonho para os próximos meses nas salas nacionais, um futuro que sairá reforçado com a edição, a 23 de agosto (dia imediatamente a seguir à estreia), da banda sonora do filme.