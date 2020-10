Sete filmes portugueses integram festival de cinema em Bilbau

Sete filmes portugueses, entre os quais os premiados "Listen" e "A metamorfose dos pássaros", foram selecionados para o Zinebi - Festival Internacional de Documentário e Curta-Metragem de Bilbau, Espanha, marcado para novembro.

De acordo com a programação anunciada na quarta-feira, na secção oficial estão quatro curtas-metragens portuguesas: "Elo", de Alexandra Ramires, "Meine Liebe", de Clara Jost, "Nha Mila", de Denise Fernandes, e "Ruby", de Mariana Galvão.

Para o programa dedicado a primeiras obras foram selecionados "Listen", de Ana Rocha de Sousa, premiado em Veneza e que chega hoje aos cinemas portugueses, e "A nossa terra, o nosso altar", de André Guiomar e que acompanha o quotidiano do Bairro do Aleixo, no Porto.

"A metamorfose dos pássaros", a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, híbrido entre a ficção e o documentário a partir de uma história biográfica familiar, passará na secção de documentários.

A 62.ª edição do Zinebi, que atribuirá vários prémios monetários, decorrerá de 13 a 20 de novembro.