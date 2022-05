Já o boom do rock português tinha tido o seu início e o movimento da nova música portuguesa fervilhava, em 1982, quando três amigos do Bairro das Estacas, em Alvalade - Rodrigo Leão, Nuno Cruz e Pedro Oliveira -, começaram a ensaiar num terraço no cruzamento da Av. de Roma com a Av. dos EUA. “Os vizinhos indignavam-se com toda a razão por causa do barulho que se ouvia a quilómetros”, recorda o vocalista Pedro Oliveira.









