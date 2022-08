A Associação Portuguesa de Profissionais dos Espetáculos e Eventos (APPEE) pediu à tutela da Cultura a realização de um inquérito para apurar eventuais problemas no Festival O Sol da Caparica, cuja realização ficou marcada este ano por várias polémicas. Além de problemas técnicos, que atrasaram alguns concertos e resultaram no encurtamento da atuação de Miguel Ângelo e no cancelamento do espetáculo de Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), no último dia do evento a banda Os Quatro e Meia queixou-se, em palco, de “falta de respeito” pelos artistas por parte da organização.









Ver comentários