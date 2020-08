Setúbal celebra cultura com festival de teatro

Espetáculos de teatro, concertos, exposições, um ciclo de curtas-metragens e sessões de debate compõem o programa da 22ª edição do Festival Internacional de Teatro de Setúbal, que arranca na sexta-feira, 21, e decorre até dia 29 deste mês.









Trata-se de uma iniciativa do Teatro Estúdio Fontenova e da Câmara Municipal de Setúbal, com um orçamento próximo dos 65 mil euros - conta com o apoio financeiro do município sadino e do Ministério da Cultura.

Este ano, o evento teve de se adaptar às contingências impostas pela pandemia. Todas as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde serão cumpridas, garante a organização. “Temos altas expectativas em relação a esta edição. Estivemos para a cancelar, porque havia o receio de, com a pandemia, o projeto não ter viabilidade, mas vamos cumprir com todas as exigências e estamos certos de que será um sucesso”, conta ao CM José Maria Dias, dirigente do Teatro Estúdio Fontenova.





O responsável garante que já há, inclusive, espetáculos esgotados. “E prevemos que tudo o que temos programado atinja a lotação máxima. É um motivo de orgulho redobrado conseguirmos levar o festival em frente este ano”, conclui.





A programação completa está disponível em teatroestudiofontenova.com.

Locais dos espetáculos



Fórum Luísa Todi, Jardim do Bonfim, Escarpas de Santos Nicolau, Casa da Baía e a Escola Sebastião da Gama são alguns dos locais que recebem o evento.





Arranque com concerto



O festival arranca na sexta-feira, às 18h00, no Jardim Multissensorial das Energias, com uma atuação do projeto Fado Bicha. A entrada é livre.





Bilhetes e reservas



Os bilhetes para a secção oficial custam entre 6 e 8 €. Devido às restrições impostas pela pandemia, é preciso fazer reserva para todos os espetáculos.