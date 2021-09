A cidade de Setúbal recebe esta quinta-feira um evento onde a cultura angolana será o ponto central das celebrações. Está previsto um concerto de Bonga e uma conversa sobre as narrativas por detrás do som e dos ritmos da música angolana.O cantor e músico angolano traz o Semba e o lamento à cidade de Setúbal num evento que começará pelas 17h00 com "Conversa entre Kotas", que consistirá numa partilha de conhecimento musical e sonoro.O concerto de Bonga terá início às 21h00 e os bilhetes custam 15 euros.