A cantora Maria João e o ator André Gago vão subir ao palco juntos no novo espetáculo ‘Songs for Shakespeare’, baseado em textos e sonetos do poeta e dramaturgo britânico, tendo a música jazz e eletrónica como pano de fundo. As apresentações estão agendadas para os dias 2 e 5 de fevereiro, na Casa da Música, no Porto, e no Capitólio, em Lisboa, respetivamente.