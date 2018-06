Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Shakira proíbe balões, batons e chupetas no concerto em Lisboa

Cantora colombiana também não quer hula hoops no recinto da Altice Arena, onde canta esta noite.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Quem, esta noite, se deslocar à Altice Arena para ver – e ouvir – Shakira, fique a saber que a vedeta colombiana emitiu uma longa lista de "artigos proibidos" no concerto, que vão desde os habituais "canábis" e "armas de qualquer tipo, incluindo canivetes e spray pimenta", até a uns surpreendentes "batons, lip gloss e chupetas".



Nas redes sociais, os comentários não se fizeram esperar, com o público a estranhar que se proíba a entrada no recinto de "sprays nasais e gotas para os olhos", bem como de brinquedos aparentemente tão inofensivos quanto "hula hoops e balões".



No capítulo das proibições tidas por normais, não espanta que a cantora de 41 anos – que traz a Lisboa o show da digressão mundial ‘El Dorado’ – não queira "lasers" e "correntes e acessórios com pontas de ferro", ou até mesmo os "objetos e brinquedos com luzes LED", que podem interferir com a estética do espetáculo.



Para que ninguém se aproprie daquilo que tem dono, estão também proibidas as máquinas fotográficas profissionais e ainda iPads, tablets, selfie sticks, gravadores áudio e até drones. Para prevenir que o espetáculo apareça todo reproduzido no YouTube sem pagar direitos de autor.



Por falar em concerto, a avaliar pelo alinhamento que a colombiana levou a Inglaterra, esperam-se para esta noite muitos temas cantados em espanhol e a recapitulação de grandes êxitos do passado, como ‘She Wolf’ e ‘Hips Don’t Lie’.