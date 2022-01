Sindicato de Atores de Hollywood revela nomeados para prémios de 2022

Will Smith, Lady Gaga, Ben Affleck, Kate Winslet, Michael Douglas e Oscar Isaac estão entre os candidatos aos prémios do Sindicato de Atores de Hollywood (SAG), que este ano voltam a ser entregues numa cerimónia presencial.

Os nomeados dos prémios do SAG foram anunciados hoje, 'online', pelas atrizes Rosario Dawson e Vanessa Hudgens. A cerimónia de entrega acontecerá em formato presencial a 27 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia.

Will Smith está nomeado na categoria de Melhor Ator Principal pelo papel que interpreta em "King Richard: Para além do jogo" e irá disputar o prémio com Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("O poder do cão"), Andrew Garfield ("Tick, Tick...Boom!) e Denzel Washington ("The tragedy of Mcbeth").

Já Lady Gaga compete pelo prémio de Melhor Atriz Principal, com a interpretação que fez de Patrizia Regiani em "Casa Gucci". Na mesma categoria estão também nomeadas Jessica Chastain ("The eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("A filha perdida"), Jennifer Hudson ("Respect") e Nicole Kidman ("Being the Ricardos").

Os filmes protagonizados por Will Smith ("King Richard: Para além do jogo") e Lady Gaga ("Casa Gucci") estão ambos nomeados para o prémio de Melhor Elenco num Filme, que disputam ainda com os elencos de "Belfast", "CODA" e "Não olhem para cima".

"Casa Gucci" valeu também a Jared Leto uma nomeação, na categoria de Melhor Ator Secundário, que irá disputar com Ben Affleck ("The tender bar"), Bradley Cooper ("Licorice Pizza"), Troy Kotsur ("CODA") e Kodi Smit-McPhee ("O poder do cão").

Ao prémio SAG para Melhor Atriz Secundária estão indicadas Caitríona Balfe ("Belfast"), Cate Blanchett ("Beco das almas perdidas"), Ariana DeBose ("West Side Story"), Kirsten Dunst ("O poder do cão") e Ruth Negga ("Identidade").

No conjunto de nomeações, as produções mais nomeadas, com três indicações, são "Casa Gucci", de Ridley Scott, e "O poder do cão", de Jane Campion.

Na produção audiovisual, com cinco nomeações surgem as séries "Succession" e "Ted Lasso", seguindo-se "Mare of Easttown", "The Morning Show" e "Squid Game", com quatro nomeações cada.

A revista Variety destaca a presença da popular série "Squid Game", da plataforma Netflix, nas nomeações, sublinhando uma dupla estreia: é a primeira vez que uma produção de língua não inglesa está indicada para os SAG que é também a primeira nomeação de uma série sul-coreana para os prémios.

Na cerimónia de entrega dos prémios SAG, a atriz Helen Mirren será distinguida com o prémio de carreira.