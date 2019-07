Sindicato lança novo ataque à ministra da Cultura Graça Fonseca

O Governo decidiu, em 2007, criar o Organismo de Produção Artística (OPART) para juntar, sob o mesmo tecto, a gestão do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e a da Companhia Nacional de Bailado (CNB), hoje com 386 funcionários, mas "nunca criou condições de igualdade salarial e de trabalho entre o pessoal das duas entidades que fundiu", descreve aoAndré Albuquerque, porta-voz do sindicato CENA-STE.Esses problemas nunca resolvidos ao longo dos quase 12 anos de existência do OPART atingiram este mês o ponto máximo de rutura, com estes trabalhadores da Cultura a decretarem uma greve que põe em causa a programação de verão na capital, em especial o Festival ao Largo."O Governo anda a empurrar a discussão dos problemas de desigualdades dentro do OPART, aceitou reduzir a carga horária na CNB de 40 para 35 horas e, ao fazê-lo, criou disparidades com os funcionários do TNSC", avança o sindicalista, explicando que só querem "um valor/hora igual para todos os trabalhadores".André Albuquerque acusa ainda a ministra da Cultura, Graça Fonseca, de "não ter lido bem o acordo a que se chegou em 2017"."Ratificou-o em 2018 e agora está a tentar que tudo volte à estaca zero, com a nomeação de um novo Conselho de Administração para o OPART." André Moz Caldas, ex-chefe de gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, assumiu esta sexta-feira o cargo.