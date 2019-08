'Síndrome de Estocolmo': O relato do sequestro que se tornou relação

A história é verídica e descreve ao detalhe o assalto a um banco, no centro da capital sueca, que se tornou num sequestro ao longo de seis dias. Durante esse período, criminosos e reféns acabaram por criar uma ligação afetiva, que se tornaria célebre em termos de transtorno psicológico.‘Síndrome de Estocolmo’, já em exibição nas salas portuguesas, recorda o caso verificado em agosto de 1973, que daria origem a uma síndrome que se define pela ligação entre vítima e sequestrador, que pode ir do simples afeto até à paixão.Neste jogo de alta tensão, que é também ironicamente cómico, cabe ao ator Ethan Hawke, munido de peruca espalhafatosa, chapéu de cowboy e óculos escuros, ser Lars Nystrom, um ex-condenado que entra armado no Kreditbanken e disposto a exigir a libertação imediata de um parceiro criminoso (vivido pelo ator Mark Strong) e todos os meios para encetar uma ambiciosa e inverosímil fuga.Neste local do sequestro, vão permanecer três reféns, incluindo Bianca Lind (Noomi Rapace), uma bancária, casada e mãe de família, que vai acabar por se afeiçoar aos trejeitos exagerados e à fragilidade revelada pelo raptor, à medida que o tempo passa.A obra ‘Síndrome de Estocolmo’ venceu o prémio de Melhor Argumento Adaptado nos Canadian Screen Awards e representa o reencontro de Ethan Hawke com o realizador Robert Budreau, depois do filme ‘Born to Be Blue’ (2015), sobre o músico de jazz Chet Baker.