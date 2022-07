Cerca de 100 mil pessoas passaram pelo Festival Músicas do Mundo (FMM), que termina este sábado em Sines (Castelo Medieval e praia Vasco da Gama). Foram nove dias de música, que atraíram festivaleiros de todas as idades e zonas de Portugal e do estrangeiro.



É o caso de Dora Pereira, de Grândola, que vem ao evento desde a primeira edição.









