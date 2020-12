Sines recebe 2021 com artistas locais em espetáculo online

O Município de Sines despede-se de 2020 e dá as boas-vindas a 2021 com o espetáculo online de passagem de ano "Que afastados estejamos mais juntos", composto por atuações de artistas da região.

O espetáculo, gravado sem público no auditório do Centro de Artes de Sines, será transmitido a partir das 21h30 de 31 de dezembro nos meios digitais do Município de Sines e nas plataformas da Rádio Sines.

O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, explica que o Município de Sines pretende com esta iniciativa «dar o mote para um ano de 2021 que possa ser de retoma não só para o setor da música, mas de todos os aspetos da nossa vida coletiva que a pandemia afetou. O ano de 2020 foi de extremas dificuldades para quem trabalha na cultura e nas artes do espetáculo em particular. Queremos com esta gala apoiar e valorizar o trabalho dos nossos artistas e oferecer a quem nos acompanhar um programa alternativo de fim de ano, tendo em conta as restrições impostas às celebrações físicas».

Participam 13 artistas e agrupamentos musicais de várias gerações, representantes de estilos de vão desde o fado ao rock, passando pela música tradicional, pelo canto coral, pelos sons do Brasil e pela música de dança.

A direção artística do espetáculo é do maestro João Rocha e o critério da escolha dos artistas foi a sua ligação a Sines e ao Alentejo Litoral.

Integram o alinhamento o Coral Atlântico Juvenil e o Coral Atlântico adulto de Sines, Armando Casal, Joana Luz, Acordeão Fadista, Jorge Ganhão, O Bloco do Pintassilgo, Tanto Mar, Falando Cavaco, André Baptista, Sátira, Skalabá Tuka e Intrujas.

Além das atuações dos artistas, a gala inclui testemunhos de membros da comunidade local.