Joanna: “Sinto que estou em início de carreira”

Cantora vem a Portugal relembrar sucessos como ‘Vertigem’, ‘Tô Fazendo Falta’, ‘Amor Bandido’ e, especialmente, ‘Amanhã Talvez’.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Joanna, nome artístico de Maria de Fátima Gomes Nogueira, nasceu no Rio de Janeiro, a 27 de janeiro de 1957. Filha de um violonista e de uma doméstica, conquistou, aos 17 anos, um programa musical na TV Tupi, que lhe valeu a assinatura do seu primeiro contrato discográfico.



Lançou o seu disco de estreia, ‘Nascente’, em 1979. O maior sucesso veio em 1986 com um disco homónimo, em que estava esse sucesso ‘Amanhã Talvez’ e que vendeu um milhão de cópias. Editou mais de 20 discos.



CM: Joanna volta a Portugal ao final de dez anos. Porquê tanto tempo longe?

Joanna: Tive todo tempo do Mundo nesses dez anos para mudar alguns rumos da minha vida, em busca de amadurecimento. Foi esse o mote principal, a busca de leveza, rumos novos para a carreira, quase um exílio consentido para chegar a um estágio que considero próximo daquilo que queria. Tudo por necessidade, opção e prazer. Acho que volto mais inteira do que nunca.



CM: Como foi, ao longo deste tempo, a sua relação à distância com Portugal?

Joanna: A poesia e música portuguesas sempre estiveram presentes na minha vida, através dos conhecimentos que meu pai tinha, um ex-seminarista que após o serviço militar decidiu deixar o seu país acabando por constituir família por aqui. Ele foi uma espécie de norte para mim, fazendo-me ter um olhar especial para a música que se compunha nesse país. Tenho algumas predileções já há algum tempo, como Simone de Oliveira, Carlos do Carmo, Fernando Tordo, Dulce Pontes, Mariza, Camané, Ana Moura, Carminho, António Zambujo, enfim... tantos.



CM: Que espetáculos são estes que Portugal vai poder ver e o que podemos esperar?

Joanna: É um espetáculo que prima pela leveza do cenário, mas bem mais arrojado no seu discurso. Foi montado através de uma observação detalhada feita por mim. Um olhar teatral contando uma história musical trilhada por mim nesses anos. É um show cativante, pulsante, diria até surpreendente. Um trabalho feito especialmente para Portugal, com grandes sucessos e homenagens.



CM: Sente-se hoje um ícone da música brasileira?

Joanna: Eu sinto-me uma artista realizada sem muitas redomas. Sei que conquistei um espaço de respeito na música brasileira. O mais curioso no meu sentimento de hoje em dia, face ao meu trabalho, é o de sentir que estou em início de carreira. Há uma fome de explorar sons, palavras, instrumentos. Sinto de facto um brilho dentro de mim, como os ícones têm, mas nada em mim decidiu ficar estático como os ícones costumam permanecer.