Os cinemas portugueses voltaram a ter um mês para esquecer em novembro. De acordo com os dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), no mês passado foram às salas de norte a sul do País apenas 108 220 espectadores, menos de metade do que os registados em outubro (251 mil). Em termos de receitas de bilheteira, novembro fechou com 579 mil euros, o que compara com os 1,3 milhões contabilizados em outubro.









Esta quebra de assistência de um mês para o outro - num ano já de si muito penalizador para os exibidores - acontece no período em que o Governo renovou o decreto do estado de emergência, para conter a pandemia de Covid-19, e que implicou o dever de recolhimento domiciliário e a supressão de sessões de cinema à noite em mais de uma centena de concelhos.

Segundo o ICA, até novembro as salas de cinema registaram uma quebra de cerca de 74% em receitas de bilheteira e em número de espectadores, comparando com o mesmo período de 2019. De janeiro a novembro deste ano, contabilizaram-se 3,6 milhões de espectadores e 19,7 milhões de euros de bilheteira. Uma queda muito acentuada face aos 14 milhões de espectadores e 75 milhões de euros do mesmo período do ano passado.





Em novembro, o filme mais visto em Portugal, com 18 750 espectadores, foi ‘Um último golpe’, de Mark Williams. ‘Listen’, de Ana Rocha de Sousa, ficou em 2º lugar, com 17 454 espectadores, e a animação ‘Trolls: Tour mundial’ 3º, com 8824 bilhetes vendidos.