Sobe e desce do rock regressa à Avenida da Liberdade

Marca de cerveja patrocina acontecimento após saída de operador de telecomunicações.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

"A Super Bock quis reforçar a notoriedade da marca em Lisboa e chegámos a um acordo para patrocinar o festival até 2020". Luís Montez, da Música no Coração, explica ao CM a retoma, pela cervejeira nacional, do Super Bock em Stock, substituindo o Mexefest, na apresentação esta terça-feira feita na capital, e sem divulgar os valores do negócio.



O festival, que acontece a 23 e 24 de novembro em 12 salas espalhadas ao longo da Avenida da Liberdade, foi patrocinada nos últimos seis anos pela Vodafone, depois de as primeiras três edições terem estado sob a alçada da cervejeira. Na expectativa está também a sua expansão com o novo patrocínio. "Estamos a negociar mais duas salas para esta edição, e queremos chegar às 16 mil pessoas nos dois dias", confirma o promotor, mais 4 mil do que no ano passado.



Johnny Marr, dos extintos The Smiths, é, para já, o principal artista do festival. O guitarrista irá apresentar no Coliseu dos Recreios o novo disco ‘Call the Comet’, editado há três semanas.



Elvis Perkins, filho do ator Anthony Perkins, que brilhou como Norman Bates em ‘Psico’, de Alfred Hitchcock, e de Berry Berenson, fotógrafa morta no ataque às Torres Gémeas em 2001, é outro dos nomes já confirmados. Seguem-se Charles Watson, The Harpoonist & The Axe Murderer e o português Conan Osiris.



O bilhete único para os dois dias custa 40 euros até 31 de agosto, passando para 50 euros no arranque do festival.