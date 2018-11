Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sociedade Portuguesa de Autores paga um milhão e recorre ao tribunal

Tribunal do Trabalho considerou ilícito o despedimento de um funcionário, em 2008.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O Tribunal do Trabalho condenou a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) a pagar uma indemnização, no valor de um milhão e 50 mil euros, ao economista Pedro Costa, que a cooperativa despediu em 2008.



A SPA terá alegado, primeiro, extinção de posto de trabalho, e, após o funcionário ter contestado a mesma, ter-lhe-á instaurado um processo disciplinar com vista a despedimento.



O tribunal considerou o despedimento ilícito e obrigou a SPA a reintegrar o trabalhador e a pagar-lhe os ordenados respeitantes ao período em falta, o que perfaz 1 049 647 euros, valor ao qual deverá ser retirado o IRS e as contribuições para a Segurança Social, e acrescentados os juros de mora .



O pagamento foi feito, mas entretanto, na sequência de Pedro Costa se ter apresentado ao trabalho, a SPA voltou a despedi-lo porque o cargo que ocupava foi extinto. O funcionário voltou a recorrer e o processo está em curso.



Entretanto, a SPA deu entrada, no Departamento de Investigação Criminal, a uma participação criminal contra Pedro Costa, que, durante o tempo que durou o processo, não terá declarado rendimentos ao fisco.



Isto, enquanto, lê-se no processo, manteve "um estilo de vida semelhante desde que cessou funções", com o agregado familiar "a frequentar escolas privadas, ginásios, restaurantes de luxo, e viajando para o estrangeiro".



Enquanto durar o processo, a SPA fez saber ao CM que não vai comentar o mesmo.