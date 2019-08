Sol da Caparica bate recorde com 97 mil visitantes

O máximo que o Parque Urbano da Costa de Caparica albergou nas cinco primeiras edições do evento foi 77 mil – número atingido no ano passado. Por isso, o CEO do Grupo Chiado (que organiza O Sol da Caparica pela primeira vez) diz que o seu grau de satisfação é "total"."Pela primeira vez, a festa da música lusófona teve resultados positivos", anuncia aoZahir Assanali. "Ainda não temos números definitivos, porque ainda estamos a fazer contas, mas a bilheteira superou os custos de produção, o que nos deixa muito satisfeitos."O Grupo Chiado, que derrotou outros candidatos e ganhou o concurso público lançado pela Câmara Municipal de Almada neste ano, vai continuar a assegurar o evento, pelo menos até 2022 – garantias dadas pela autarquia ainda nesta semana. "Superámos todas as expectativas, até porque quando nos candidatámos ao concurso da câmara não tínhamos esperança de ganhar. Mas ganhámos. Na primeira semana, ninguém dormiu, de susto", recorda Zahir Assanali."Montámos a estrutura em mês e meio. E como a marca já era forte, conseguimos o nosso principal objetivo, que era transformar o festival da Margem Sul num festival de nível nacional."O Sol da Caparica de 2020 até já tem datas: vai realizar-se de 13 a 16 de agosto.