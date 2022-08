Foi difícil estar parado dois anos, mas neste momento podemos dizer que O Sol da Caparica está de volta e de boa saúde”, diz ao CM Zahir Assanali, diretor do festival que arranca esta quinta-feira no Parque Urbano de Caparica, Almada. “Já temos três datas quase esgotadas [dias 11, 14 e 15], com 95% dos bilhetes vendidos, e a expectativa é que esgotem todos e que nos cinco dias de festa passem pelo recinto 150 mil pessoas”, adianta o CEO do Grupo Chiado, organizador do evento em colaboração com a autarquia almadense. A novidade deste ano é o programa especial dedicado às crianças, no domingo. “Metade da receita reverterá a favor da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, o que muito nos orgulha”, adianta.









Sem destacar nomes, Assanali garante que o cartaz de O Sol da Caparica “vale pelo todo”. “É o único festival da lusofonia que mistura os géneros musicais, do kizomba ao fado, da pop à R&B, do reggae ao folclore, e para toda a família: entre os vários palcos, há diversão para todas as idades e gostos”, conclui.