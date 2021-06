Somnii junta-se à lista de festivais cancelados devido à Covid-19

O festival RFM Somnii foi novamente adiado e reagendado para os dias 8, 9 e 10 de julho de 2022, estando todos os artistas confirmados para a edição do próximo ano, assegurou a produtora. O evento de música eletrónica estava previsto realizar-se em julho de 2020, na praia do Relógio, na Figueira da Foz, e foi adiado para julho deste ano, sendo agora remarcado para 2022.A MOT – Memories of Tomorrow, promotora do evento, anunciou este sábado a decisão em comunicado, "apesar de todos os esforços feitos" para que o Somnii se realizasse este verão. Até à tomada da decisão, explica, foram procuradas diversas soluções que garantissem a segurança necessária, como testes à entrada do recinto, utilização de máscara e medição de temperatura do público. "No entanto, as últimas decisões das autoridades nacionais não permitem, infelizmente, que se realizem eventos desta natureza", explicou a organização.O Somnii junta-se assim à lista dos festivais cancelados este ano, que segundo a Aporfest já são mais de duas dezenas, contra os 90 que se mantêm confirmados.Entre os festivais que decidiram adiar a edição de 2021 estão o Rock in Rio Lisboa (passa para 18, 19, 25 e 26 de junho), Primavera Sound (9 a 12 de junho de 2022), Alive (6, 7, 8 e 9 de julho) e Marés Vivas (15, 16 e 17 de julho). Em agenda continuam o Summer Fest (previsto para 2 e 3 de julho), Super Bock Super Rock (15, 16 e 17 de julho), Sudoeste (4, 5, 6 e 7 de agosto) e Paredes de Coura (18 e 21 de agosto).