E ao terceiro dia de Nos Alive, o ‘inferno’ desceu ao passeio marítimo de Algés. Numa noite já de temperaturas quentes, houve pirotecnia, chamas lançadas a partir do palco e fogo de artifício. Noite de gala com o preto a dominar o ‘dress code’. No seu último espetáculo da digressão europeia do ano, os Metallica entraram em palco como uma locomotiva, com o som abrasivo que lhes é característico, sem dó nem piedade (graças a Deus).









