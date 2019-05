SPA distingue autores em dia de aniversário

A coreógrafa Olga Roriz, o cantor popular Quim Barreiros, o músico Júlio Pereira e a maestrina Joana Carneiro foram alguns dos artistas distinguidos ontem pela SPA – Sociedade Portuguesa de Autores, em Lisboa.



Na festa dos 94 anos da instituição – que coincide com a celebração do Dia do Autor Português, José Jorge Letria entregou o Prémio de Consagração de Carreira ao artista plástico José de Guimarães e medalhas de honra ao cenógrafo José Manuel Castanheira; a Sylvie Forbin, diretora-geral adjunta da Organização Mundial da Propriedade Intelectual; e a Jean-Noël Tronc, CEO da Sociedade de Autores francesa SACEM e vice-presidente do grupo Europeu de Sociedades de Autores.

