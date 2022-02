Spotify retira 113 episódios do podcast de Joe Rogan

er usado palavras e insultos racistas no seu 'podcast' e a Bloomberg refere que a decisão de retirar os episódios foi tomada pelo próprio.





As últimas semanas não têm sido fáceis para o Spotify, que tem enfrentando um boicote de vários artistas, iniciado por Neil Young, em forma de protesto contra o 'podcast' The Joe Rogan Experience, que é acusado de divulgar informações falsas sobre a Covid-19. Este domingo, a plataforma de streaming retirou 113 episódios do programa mas, ao que tudo indica, há outros motivos que sustentam a retirada. O autor, Joe Rogan, pediu desculpa nas redes sociais por tO Spotify foi pressionado por vários artistas ao longo dos últimos dias que exigiam a retirada das suas músicas enquanto o The Joe Rogan Experience continuasse na plataforma. Neil Young foi o primeiro artista a fazê-lo, seguido por Joni Mitchell, entre outros. Esta semana, o Spotify chegou mesmo a ter prejuizos devido à polémica, que entretanto tem vindo a ganhar força nas redes sociais.No entanto, a história parece estar longe do fim, até porque, segundo a Forbes, todos os episódios retirados, à excepção de apenas um, são anteriores à pandemia de Covid-19.