Steven Spielberg regressa à aventura

‘Ready Player One: Jogador 1’ chega amanhã às salas e traz tecnologia de ponta em 3D.

Por Rui Pedro Vieira | 01:30

Habituado a gerir grandes produções, Steven Spielberg viu-se a braços com vários constrangimentos na gestão da fantasia em 3D que compõe ‘Ready Player One: Jogador 1’, que chega amanhã às salas portuguesas.



O realizador, que volta aqui à grande aventura para miúdos e graúdos, garante que este foi o filme mais difícil de rodar depois de ‘Tubarão’ (1975) e ‘O Resgate do Soldado Ryan’ (1998), e conta com 140 milhões de euros de orçamento para gerir.



Adaptação do romance futurista de Ernest Cline, o filme passa-se em 2045, quando o Mundo está a braços com o excesso de população e a carência de recursos. A forma de contornar uma realidade cinzenta é entrar num videojogo no qual se pode ser quem se quiser.



O desafio, chamado ‘OASIS’, foi criado por um génio da tecnologia (Mark Rylance) que, antes de morrer, deixa um derradeiro desafio aos utilizadores do seu jogo. Quem acertar em todas as pistas herda a fortuna mais cobiçada pela Humanidade.



Com um estilo dinâmico e muitos efeitos de ponta em 3D, ‘Ready Player One: Jogador 1’ está carregado de referências cinéfilas (casos de ‘Shining’ ou ‘Regresso ao Futuro’) e de cultura pop. Capaz de fazer as delícias de quem já tinha saudades de uma grande aventura.



PORMENORES

Filme número 33

‘Ready Player One: Jogador 1’ é o 33º filme de Steven Spielberg, que regressa aqui ao entretenimento para toda a família que lhe deu fama em ‘Os Salteadores da Arca Perdida’ (1981), ‘E.T. - O Extraterrestre’ (1982) ou ‘Parque Jurássico’ (1993).



Dois Óscares

Aos 71 anos, Steven Spielberg tem uma carreira ímpar. Venceu dois Óscares de Melhor Realizador por ‘A Lista de Schindler’ (1993) e ‘O Resgate do Soldado Ryan’ (1998).



Próximos projetos

O cineasta tem em pré-produção uma nova versão para cinema do musical ‘West Side Story’ e garante que vai começar a rodar a quinta aventura de ‘Indiana Jones’ no próximo ano.