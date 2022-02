Sting é a mais recente estrela da música a vender os direitos do seu catálogo, no caso ao Universal Music Publishing Group (UMPG). O negócio inclui todas as composições do músico britânico, de 70 anos, entre trabalhos a solo, como ‘Fields of Gold’ e ‘Englishman in New York’, e êxitos dos The Police, como ‘Roxanne’ ou ‘Every Breath You Take’.









A editora, que passa agora a receber todos os lucros e ‘royalties’ relacionados com a obra do cantor, não revelou os valores do acordo, mas a imprensa norte-americana estima que este poderá valer entre 218 e 265 milhões de euros.

Em comunicado, Sting mostrou-se “encantado” por ver o UMPG controlar o seu reportório. “É absolutamente essencial para mim que todo o meu trabalho esteja onde seja estimado e respeitado, não só para me conectar de novas maneiras com os fãs que sempre me acompanharam, mas também para apresentar as minhas músicas a novas audiências, músicos e gerações”, destacou.





Recorde-se que nos últimos dois anos foram vários os artistas que decidiram vender os seus catálogos a diferentes empresas, entre eles David Bowie, Stevie Nicks, Paul Simon, Motley Crue, Red Hot Chili Peppers e Shakira. Os últimos foram Bruce Springsteen, cujo negócio com a Sony Music lhe rendeu 436 milhões de euros, e Bob Dylan, que depois de ter vendido os direitos de autor das suas composições por 264 milhões de euros à Universal, negociou com a editora todo o seu catálogo de música gravada e os direitos de futuros lançamentos por 176 milhões.



Os Beatles venderam os direitos das suas canções nos anos de 1960.

O crescimento do ‘streaming’ revitalizou a indústria da música, com as editoras e artistas a faturarem não só com os últimos êxitos, mas também com temas antigos que voltaram à ribalta.