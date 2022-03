Das botas aos baldes, das tampas dos caixotes do lixo aos lava-loiças, passando pelas vassouras. No universo dos Stomp tudo serve como instrumento de percussão, para fazer um espetáculo com um ritmo contagiante e muito humor à mistura . O grupo britânico está de volta aos palcos portugueses, com espetáculos até dia 20 deste mês no Teatro Tivoli, em Lisboa, e de 24 a 26, no Coliseu do Porto.