Striptease surpresa anima 38.ª Concentração Internacional de Motos de Faro

São os chamados shows surpresa e são dos momentos mais esperados pelos motociclistas que visitam a Concentração Internacional de Motos de Faro, que este ano completa a 38ª edição. Acontecem ao intervalo das atuações musicais e a animação do público é notória, através do crescendo das palmas e dos assobios, cada vez que as bailarinas atravessam as cortinas do palco e as roupas vão começando a ser tiradas ao som da música. São momentos de ‘strip’ que ajudam à festa e que já é tradição."Venho à concentração de Faro há cerca de 20 anos e faço sempre questão de ver os espetáculos de striptease. Já faz parte deste evento e as pessoas ficam muito animadas quando elas aparecem em palco. É um bom momento para fazer a transição entre as bandas", assume aoCarlos Santos, natural da zona de Santarém, que está no recinto do Vale das Almas, no Montenegro, desde a passada quinta-feira, o dia inaugural do evento motard.Este é apenas um dos muitos momentos de animação que servem para juntar ainda mais os motards, uma vez que a principal razão de muitos rumarem a Faro nesta altura de julho é o convívio e o reencontro com os amigos que nutrem dos mesmos gostos por motas."Tenho amigos que considero muito próximos que conheci aqui e que só os vejo quando estamos na concentração. Apesar de nos vermos apenas uma vez por ano matamos todas as saudades durante os quatro dias de festa", revela também Ricardo Sousa, que viajou desde Coimbra, trajeto que faz regularmente desde a sétima edição do evento.Mas nem só de portugueses se enche o recinto, até porque a maioria dos visitantes, segundo a organização, é mesmo espanhola."Vim de Barcelona, que são mais de mil quilómetros. Venho nas calmas e a viagem faz-se relativamente bem, tirando o calor... Mas tudo vale a pena quando chego aqui porque este ambiente é impagável", conta aoEdgar Cantos.Vários milhares de motociclistas vão encher hoje de manhã, a partir das 10h00, as principais avenidas da cidade de Faro, no já habitual desfile que sai do recinto situado no Vale das Almas, perto do aeroporto, e que termina na Baixa farense, marcando assim o final da 38ª Concentração Internacional de Motos.Esta tradição tem como objetivo mostrar o agradecimento dos motards pela hospitalidade dos residentes e vice-versa, uma vez que este evento gera alguns milhões de euros para o concelho durante os quatro dias que está instalado na zona do Montenegro."Fazendo contas por alto e de forma muito conservadora, se cada um dos 20 mil participantes gastar 100 euros, vamos ter um retorno de cerca de dois milhões de euros", assume aoRogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, revelando que este valor é claramente superado: "Mesmo que uns gastem menos de 100 euros, a esmagadora maioria gasta mais. Desde alojamento, comida e bebida e o restante comércio. Não há mais nenhum evento no concelho com um impacto económico tão grande. É importante manter a concentração", revela ainda o autarca farense, que também é motard.A interação com o público da fadista Gisela João tornou o seu concerto algo intimista, mesmo com as milhares de pessoas que estavam em frente ao palco. Apesar dos encontros motards estarem associados a músicas mais ‘pesadas’, a aposta eclética por parte da organização foi definitivamente ganha.