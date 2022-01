"Succession", "The Power of the Dog" e primeira Melhor Atriz transexual vencem Globos de Ouro

Quando ontem subiu a bordo do ‘Gil Eanes’, ancorado em Viana do Castelo, Camilo Mortágua, 74 anos, reviveu, automaticamente, a aventura de 1961, quando com outros activistas da DRIL (Directório Revolucionário Ibérico de Libertação da Península Ibérica) tomou de assalto o paquete ‘St.ª Maria’, então a navegar no mar das Caraíbas com centenas de passageiros.