Suede no adeus ao Paredes de Coura’19

Termina este sábado o festival mais alternativo do circuito musical do País. Paredes de Coura terá como grande destaque no último dia a banda britânica Suede, que vem promover o seu mais recente álbum, ‘The Blue Hour’, que quase passou despercebido. Destaque também para a veterana Patti Smith, que, aos 72 anos, continua em tournée, sem data para abrandar.Esta sexta-feira, o certame fica marcado com atuações muito especiais, com o destaque a ir direitinho para os Spiritualized, que vão dar música aos festivaleiros a partir das 22h50. O dia encerra com Father John Misty, um velho conhecido nesta ronda dos festivais portugueses. Desta vez, o americano traz na carteira o seu mais recente longa duração, ‘God’s Favorite Customer’, quando a noite já estiver mais fresquinha, pelas 00h45.Apesar da organização apostar cada vez mais num cartaz alternativo, o recinto do Paredes de Coura cresceu este ano e acolheu 26 mil pessoas por dia, o que deixa João Carvalho, diretor do evento, muito satisfeito . "Sentimo-nos muito compensados. Mas mais pessoas, não. Queremos que os festivaleiros se sintam à vontade no espaço e estejam confortáveis", disse ao