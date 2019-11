Super Bock em Stock vai levar doze mil pessoas à Avenida da Liberdade

Do cinema S. Jorge ao Palácio da Independência, do Coliseu ao Maxime, da casa do Alentejo ao Capitólio. Sexta-feira e sábado todos os caminhos vão dar à Avenida da Liberdade, em Lisboa, e, por ali, todos os locais são bons para ouvir música.O festival Super Bock em Stock está de regresso e com ele mais de 50 projetos para ouvir em dez salas diferentes. A organização, apurou o, espera atingir os números do ano passado, doze mil pessoas no conjunto dos dois dias, seis mil em cada um deles.Numa edição em que Nilüfer Yanya foi o primeiro nome a ser fechado e os escoceses Lylo e Sweaty Palms os últimos, Michael Kiwanuka e Josh Rouse são dois dos nomes maiores em cartaz. O primeiro, que curiosamente solicitou um jato privado para viajar para Portugal, é o novo menino da música britânica, ele que foi incentivado a gravar por Paul Butler, dos The Bees.E se é verdade que, na memória de todos, ainda está bem presente o primeiro disco ‘Home Again’, o facto é que Kiwanuka vem apresentar o recém-editado álbum homónimo. Quanto a Josh Rouse, o músico norte-americano vem mostrar a outra face da sua música, agora mais virada para os sintetizadores.O passe de dois dias tem o preço único de 45 euros.