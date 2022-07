Super Bock Super Rock encerra hoje com Foals e Jamie XX

A mais atribulada edição do Festival SBSR, que, recorde-se, teve de se mudar em tempo recorde da Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco (Sesimbra), para o Parque das Nações, Lisboa, encerra este sábado o seu 3º dia de música com o britânico Jamie XX, produtor e DJ inglês, conhecido por ser um dos membros da banda The XX. Mas, antes dele, tocam no palco principal os também britânicos Foals, os portugueses Capitão Fausto e a cabo-verdiana Mayra Andrade. Mas há mais para ver e ouvir neste último dia.Montado em apenas dois dias e com uma licença de autorização obtida em apenas 8 horas (o risco de incêndio obrigou à deslocalização do evento), o SBSR arrancou na passada 5ª-feira com o norte-americano A$AP Rocky, ele que, apesar de ter admitido estar doente, fez por cumprir com os serviços mínimos. Entrou em palco de saia e peruca, distribuiu T-shirts e acabou brindado com um sutiã. E se o 1º dia do SBSR contou com cerca de 15 mil pessoas, sexta-feira, no qual estiveram em destaque C. Tangana e DaBaby, subiu para perto de 20 mil.