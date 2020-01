Suspeito de ataque à sede da Porta dos Fundos foge para a Rússia

Eduardo Cerquise, homem que foi identificado pela polícia brasileira como sendo um dos suspeitos do ataque à sede da produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos, fugiu para Moscovo, na Rússia, onde tem familiares.O indivíduo, que tinha sido identificado pelas autoridades no início da semana passada, saiu do Brasil na tarde de 29 de dezembro, pouco antes da expedição do mandado de prisão. A situação já foi comunicada à Interpol.Na manhã da passada terça-feira, dia 31, as autoridades brasileiras realizaram buscas em dois endereços residenciais e dois comerciais ligados ao suspeito, mas não localizaram o homem. No decorrer destas buscas, os agentes apreenderam 119 mil reais (cerca de 26 mil euros), munições, uma arma falsa, computadores e uma camisola de uma "entidade filosófica e política"."O Eduardo tem um perfil violento, antagónico. Ele tem livros ligados à religião cristã e ao islamismo", disse o delegado da polícia, Marco Ribeiro. Empresário, "de classe média alta", Eduardo Cerquise é filiado no Partido Social Liberal, força política pela qual o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi eleito. Integrava também a Frente Integralista Brasileira, um dos principais grupos nacionalistas e de extrema-direita do Brasil, que entretanto o expulsou.É o único dos cinco suspeitos que não usava capuz no momento do ataque com cocktails molotov, a 24 de dezembro. O atentado no Rio de Janeiro, que não provocou vítimas, aconteceu na sequência do lançamento de um filme de Natal na Netflix, no qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus. O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades.