Tarde triunfal para matadores em Sobral

Bilheteira do festival taurino reverteu a favor da Santa Casa da Misericórdia.

Por Joaquim Tapada | 23:29

Sob a direção de Sandra Alves, estreia como diretora, assessorada pelo veterinário José Manuel Lourenço, teve lugar na bem arranjada praça de Sobral, o tradicional festival taurino a favor da Santa Casa da Misericórdia local. Com uma assistência que preencheu um pouco mais de metade da lotação, o evento teve lide a cavalo e lide a pé.

O experiente cavaleiro Rui Salvador, a comemorar 35 anos de alternativa, lidaria o 1º novilho da tarde, caso este não viesse lesionado dos curros. Deu a vez ao cavaleiro David Gomes que cravou os compridos sem citar o toiro, porém, esteve muito bem com a ferragem curta e teve o cuidado de rematar as sortes.

As pegas estavam a cargo do grupo de Santarém e o novilho de Calejo Pires, tal como todos os outros, foi pegado à 1ª por Queirós e Melo que se fechou bem. O que saiu em 2º lugar, o sobrero, foi então lidado por Rui Salvador sem qualquer problema, salientando-se em dois ferros curtos muito bons. O novilho foi pegado por Francisco Cabaço que ao fim de quatro tentativas se fechou numa pega carregada. Coube ao jovem Joaquim Brito Paes, em vésperas de se tornar cavaleiro praticante, a derradeira lide a cavalo.

O cavaleiro do concelho de Alenquer e que é o mais novo membro de uma dinastia, mostrou-se desembaraçado e, mesmo com a falha de dois ferros, a sua lide foi positiva. A pega esteve a cargo de Joaquim Grave que a consumou com valor ao primeiro intento. O festival começara com uma homenagem aos matadores de toiros ainda vivos.

Faltaram alguns mas estiveram presentes António dos Santos, José Trincheira, José Júlio, José Simões Mário Coelho e Júlio Gomes. O matador Ricardo Chibanga falecido há dias, esteve representado pela sua filha Anete Chibanga e pelo seu neto. Foi um momento de emoção coroado com uma sentida ovação do público que ainda guardou um minuto de silêncio em memória do inesquecível Joaquim Bastinhas.

A 2ª parte do festival era de toureio a pé e o primeiro matador a entrar em acção foi António João Ferreira que lanceou de capote com muito mando através de verónicas, seguindo-se um conjunto de chicuelinas repousadas. O tércio de bandarilhas dividiu com seu irmão João Ferreira e foram três pares de muita categoria. Com a muleta António João iniciou uma série de passes pela direita rematados por alto. Executou uma tanda de naturais e voltou aos passes pela direita, um passe cambiado e outra série pela esquerda, terminando com manoletinas. Uma bonita faena.

A seguir saiu um novilho para o matador Nuno Casquinha que esteve muito correcto com os lances à verónica. Cravou dois pares de bandarilhas e deu inicio a uma faena de muleta variada e de valor. Derechazos, naturais rematados com passe de peito, nova série de naturais que terminou com um passe afarolado e outra série em que alternou naturais e passes de peito. Outra faena muito bonita.

Para terminar o festival saiu um novilho para o também nosso matador Manuel Dias Gomes que executou uma série de chicuelinas, seguindo-se outra série de gaoneras muito cingidas. No tércio de bandarilhas distinguiu-se em especial João Martins com dois excelentes pares. Com a muleta Manuel Dias Gomes recebeu o novilho de joelhos em terra com vários passes pela direita, depois continuou com derechazos, rematados com passe de peito.

O matador executou uma tanda de naturais bem desenhados, seguiu de novo com derechazos e passes cambiados. Mais naturais, passes em redondo tudo feito com extrema serenidade e aproveitando as qualidades do novilho que determinaram a volta a arena do filho do ganadeiro que enviou um curro de novilhos que proporcionou, na tarde primaveril de domingo, um espectáculo agradável, o matador rubricou a faena mais completa. da tarde. Debaixo de grande ovação os três valorosos matadores portugueses saíram em ombros.