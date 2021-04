Tauromaquia em protesto no Campo Pequeno

A ProToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia reuniu, esta quinta-feira de manhã, no Campo Pequeno, Lisboa, uma centena de trabalhadores ligados ao setor para protestar contra a exclusão das atividades tauromáquicas do desconfinamento.



Estes profissionais exigem uma resposta do Governo para esta "discriminação inaceitável". "Pretendemos, com a maior urgência, a retoma da atividade tauromáquica e a abertura urgente, no máximo a 3 de maio, na nova fase do desconfinamento", disse o secretário-geral, Hélder Milheiro. Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, juntou-se ao protesto.

